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Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya tazminat davası

Zafer Partisi, Genel Başkan Ümit Özdağ’ın; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya kendisine yönelik sözleri nedeniyle manevi tazminat davası açtığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Davanın kazanılması durumunda, sokak hayvanları için mama alınarak barınaklara dağıtılacaktır” denildi.

2 Saat Önce
2022-05-12 14:54:54
Ümit Özdağ'dan Bakan Soylu'ya tazminat davası

Zafer Partisi, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle manevi tazminat davası açtığını duyurdu. Partiden yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Süleyman Soylu, 05.05.2022 tarihinde katıldığı TGRT Haber isimli TV programında, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'a kamuoyunda saygınlığı hedef alan küçük düşürücü ifadeler kullanmıştır. Daha doğru bir ifade ile açıkça küfretmiştir. Program sunucusunun, ‘Kendisinden bir cevap var' demesine karşılık cevap olarak aynen şu ifadeleri kullanmıştır:
‘Hiç, hiç muhatabım değil. Hiç kabul etmem, hiç adam yerine koymam. Hayır, kabul etmem. Bunu söylerseniz toplantıyı terk ederim. Ben bu adamı adam yerine de insani yerine de koymam. Bu, hayvandan aşağı bir adamdır. Esfel-i Safilindir, bu kadar basit. Adam yerine koymam. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. Bu kadar açık istihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir. İtibarımızı onun itibarıyla bir araya getirir miyiz' dedi.

AİHS (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) ve Anayasa çerçevesinde bir partinin Genel Başkanı sıfatıyla, siyasi bir kişilik olarak düşüncelerini ifade etmiş olmasından dolayı, kamuoyu önünde kişiliğine saldırılmış ve küçük düşürülmeye çalışılmıştır.

Bu sebeple Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından, manevi tazminat davası açılmıştır. Davanın kazanılması durumunda, sokak hayvanları için mama alınarak barınaklara dağıtılacaktır.”

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