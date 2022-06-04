Ümit Özdağ, Beyazıt Öztürk'le ilgili tweeti silmek zorunda kaldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, akşam saatlerinde attığı bir tweeti silmek zorunda kaldı. Tweette ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ü tebrik eden Özdağ, hesabın gerçek olmadığını anlayınca kendi paylaşımını hemen kaldırdı.

Türkiye gündemi ve sığınmacılarla ilgili devamlı olarak paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün akşam saatlerinde attığı bir tweeti silmek zorunda kaldı

PAYLAŞIMDA NE YAZIYORDU?

Beyazıt Öztürk'ün adıyla açılmış bir sosyal medya hesabı, "Son dönemde ülkemizde yaşanan sessiz istilaya sessiz kalmak istemedim. Yurdumuzun istikameti Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ters düşmektedir. İsteğim, aydın kişilerin artık konuşmaya başlamasıdır. Bugün susarsanız, yarın konuşacak bir vatanınız olmayacak. Artık ben de buradayım" paylaşımında bulundu.

Özdağ, hesabın şovmen Beyazıt Öztürk'e ait olduğunu düşündü ve tweeti alıntılayarak, "Tebrik ederim Beyazıt Öztürk. Ömrünü Türk halkının güvenliğini sağlamak için geçiren rahmetli babanın ruhu şad oldu." notunu düştü.

Söz konusu hesabın Beyazıt Öztürk'e ait olmadığını fark eden Özdağ, paylaşımını saniyeler içinde geri sildi.