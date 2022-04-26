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TIMETURK / GÜNDEM / Uluslararası Af Örgütü'nden ''Osman Kavala'' açıklaması

Uluslararası Af Örgütü'nden ''Osman Kavala'' açıklaması

Uluslararası Af Örgütü, Gezi Parkı davasında açıklanan cezalar hakkında açıklama yaptı. Örgüt karar hakkında 'adalete ve insan haklarına darbe' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2022-04-26 08:13:14
Uluslararası Af Örgütü'nden ''Osman Kavala'' açıklaması

BBC Türkçe'nin haberine göre, örgüt adına açıklama yapan Avrupa Direktörü Nils Muiznieks, temelsiz suçlamalar için delil gösterilemediğini söyledi ve davayı müthiş bir adalet komedisi olarak tanımladı.

Muiznieks, 'Adil olmayan bu karar Gezi davasının, bağımsız sesleri susturmak amacıyla açıldığını gösteriyor' dedi.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Şubat ayında 'ihlal prosedürü' ile ilgili ara kararı kabul etmişti.

Avrupa Parlamentosu milletvekili ve eski Türkiye Raportörü Kati Piri, 'Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nden çıkarma zamanı' şeklinde bir paylaşım yaptı.

Piri paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Erdoğan ve mahkemelerinin yaptığı büyük adaletsizliğe duyduğum öfke ve üzüntüyü anlatacak kelime yok.

Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, altı kişiye 18 yıl hapis cezası verildi.

AB ülkelerinin harekete geçme ve Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nden çıkarma zamanı.' .

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