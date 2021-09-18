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Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde bugün yağış etkili olacak

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu ile Çankırı ve Artvin çevreleri ile Trakya ve İstanbul'da bugün kuvvetli yağış bekleniyor.

2 Saat Önce
2021-09-18 18:55:35
Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde bugün yağış etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Çankırı ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Trakya ve İstanbul'da bugün kuvvetli yağış tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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