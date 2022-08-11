Ülkelerine dönmek isteyen Türkmenistanlılar yardım bekliyor

Türkiye'de bulunan ve aylardır ülkelerine dönmeye çalışan çok sayıda Türkmenistan vatandaşı, zor günler geçiriyor.

İstanbul'dan Türkmenistan'a sınırlı sayıdaki uçuşta yer bulabilmek umuduyla geldikleri İstanbul Havalimanı'nda, saatlerce bekleyen Türkmenler, mağduriyetlerinin giderilmesi için ülkelerindeki yetkililere seslenerek yardım talep etti. Türkiye'de yaşayan ve ülkesine gitmek için iki yıldır mücadele eden Seytiva Gülcar, "Annemiz öldü gidemedik. Akrabalarımız öldü gidemedik. Kimse bize sahip çıkmıyor" diye konuştu.

Türkiye'ye çalışmak ve eğitim için gelen yüzlerce Türkmenistan vatandaşı ülkelerine dönmeyi bekliyor. Türkmenistan'da devam eden koronavirüs tedbirleri kapsamında uluslararası uçuşlardaki kısıtlama nedeniyle İstanbul'dan Türkmenistan'a ayda birkaç kez uçak seferi düzenleniyor. Pandemi döneminde durdurulan Türkmenistan-Türkiye uçuşları iki yıl aradan sonra Türkmenistan Havayolları tarafından haziran ayından itibaren kısmi olarak başladı. Ülkelerine dönmek isteyen Türkmenler'in yoğun ilgisi nedeniyle, az sayıda gerçekleşen uçuşlarda bilet bulabilmek ise oldukça güç.

OFİS ÖNÜNDE BİLET SIRASINDA BEKLİYORLAR

Türkmenistan vatandaşları günlerdir İstanbul Havalimanı'nda Türkmenistan Havayolları'na ait ofisin önünde bilet bulabilmek için bekliyor. Uzun kuyruklar oluşturan yolcular, zaman zaman şirket yetkilileriyle de gerginlik yaşıyor. Türkmenler yaşadıkları sıkıntıları havalimanında basın mensuplarına anlattı.

"3 AYDIR TÜRKMENİSTAN'A GİTMEK İÇİN BEKLİYORUM"

Türkiye'ye çalışmak için geldiğini belirten Gülbahar Ernazarova, ülkesine gitmek için 3 aydır beklediğini ve bilet bulabilmek için artık havalimanında yatıp kalktığını söyledi. Ernazarova, "Türkmenistan bize bilet satmıyor. Kim fiyatından daha fazla para verirse onlara bilet satıyorlar. Onun için biz burada yatıyoruz. İşimizi bıraktık, burada bekliyoruz. 3 aydır Türkmenistan'a gitmek için bekliyorum. Ama 2020'den beri bekleyenler var. İki aydır burada yatanlar var. Bize bilet vermiyorlar. Buraya çalışmak için gelmiştim. Çocuklarımız büyüdü artık gitmek istiyoruz. Sırada ismimiz var. Bilet fiyatı normalde 300 dolar. Ama bizim konsolosluk oluyor, buradakiler oluyor; araya giriyorlar ve 2 bin dolardan fazlaya satıyorlar. Burada oturan, azap çeken biziz" dedi.

"ANNEMİZ ÖLDÜ GİDEMEDİK"

Öğrenci olarak Türkiye'ye gelen Seytiva Gülcar ise şunları söyledi: "Korona diye iki buçuk yıldır konsolosluğa gittim. Orada yat kalk; kimse bizi dinlemedi. Bizim vatanımız bize yardım etmiyor. Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum; bize yardım etsin. Kaçak değiliz, göçmen değiliz. Biz kendi vatanımıza gitmek istiyoruz. Annemiz öldü gidemedik. Akrabalarımız öldü gidemedik. Burada gömdüler. Kimse bize sahip çıkmıyor. Devlet halk içindir. Nerede devletimiz? Talebimiz bize uçak göndermeleri... Türk devletine de sesleniyoruz; biz de Türk soydaşı olarak bize yardım edin."

Şöhret Abdullayev de "7 yıldır Türkiye'ye gelip gidip çalışıyordum. Korona başladığında başvuru yapmıştım. Netice alamadık. Buraya gelip gelip gidiyoruz. Günlük çalışmaya gidiyoruz para kazanmak için. Aramızda bir şeyler yapıyoruz. Gelen uçaklara bilet alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türkmenistan ile Türkiye arasında haziran ayından bu yana İstanbul-Türkmenbaşı uçuşları karşılıklı yapılıyor. Türk Hava Yolları ise pandemi sonrası henüz uçuşlara başlamadı. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türkmenistan Havayolları'na ait bilet satış ofisinin bugün 13.00 sıralarında kapalı olduğu görüldü. Ofisin camına yapıştırılan bir kağıda ise "12.08.2022 saat 13.00'daki İstanbul-Türkmenbaşı uçağımız için saat (yarın) 04.00'dan sonra sadece havalimanından alınacak olan testler geçerli olacaktır" yazısı dikkat çekti. DHA