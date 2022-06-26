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Ülkede dehşet: Çiftlikte çok sayıda ceset bulundu

Meksika'nın doğusundaki Yucatan eyaletinde, bir çiftlikte 7 kişinin cansız bedeni bulundu.

43 Dakika Önce
2022-06-26 07:51:25
Ülkede dehşet: Çiftlikte çok sayıda ceset bulundu

Meksika basınında çıkan habere göre, Yucatan eyaletine bağlı Chikindzonot kasabasındaki bir çiftlikten çok sayıda ceset çıktı.

Yetkililer, bulunan 7 cesedin kafalarına kurşun sıkılarak öldürüldüğünü belirledi.

Savcılık, olaya ilişkin ayrıntılı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Meksika'da, özellikle çeteler arasında yaşanılan çatışma ve hesaplaşmalar nedeniyle bu tarz kanlı olayların sık yaşandığı biliniyor. .

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