Ülke yeniden kara teslim: Yollar kapandı, okullar tatil edildi

Soğuk hava yurt genelini etkisi altına alırken, bazı il ve ilçelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Konya'da yoğun kar yağışı kent genelinde etkisi sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle kenti komşu olan bağlayan Adana, Ankara, Antalya'ya bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı.

Konya'da etkili olan kar nedeniyle Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe merkezlerinin dışında kalan kırsal mahallelerde ve taşımalı eğitim kapsamındaki yerleşim yerleri ile Çumra, Cihanbeyli, Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Akşehir, Kadınhanı, Karapınar, Ilgın, Derbent, Altınekin, Çeltik, Sarayönü, Doğanhisar, Bozkır, Ereğli, Yunak, Halkapınar, Akören, Güneysınır, Taşkent ve Beyşehir ilçelerinde bugün yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı duyuruldu.

SİVAS

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yıldızeli ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Yıldızeli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Öte yandan kar yağışı ve tipi nedeniyle, 1453 rakımlı Seyfebeli Geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapatılırken, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde otobüs seferleri geçici olarak durduruldu.

KARAMAN

Valilik açıklamasında, kar yağışı ve buzlanmanın kent genelinde etkili olduğunu, bu nedenle bugün merkez ve merkeze bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Kentteki halk eğitim merkezleri ile rehabilitasyon merkezleri de tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.

ÇANKIRI

Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Çerkeş Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 10-11 Şubat 2022 Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiği belirtildi.

Orta ve Yapraklı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da eğitime bir gün ara verildiği, Yapraklı ilçesinde de eğitim faaliyetlerinin online olarak yapılacağı belirtildi.

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Perşembe günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve kar sürgünü nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime verilen aranın 10 Şubat Perşembe gününü de kapsayacak şekilde uzatıldığı duyuruldu. .