DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İran'da koronavirüs vakalarında rekor yükseliş
Başkan Büyükakın, Bisiklet Tutkunlarıyla Pedal Çevirdi
Çin'den Libya’ya 1 milyon 260 bin doz koronavirüs aşısı sevkiyatı
Bakanlar yangın bölgesinde! ''Yanan arazilerin yapılaşmaya tahsisi mümkün değil''
Hollandalı Bisikletçiler Kocaeli'de Pedalladı
2022-2023 memur zammı ne kadar? (Öğretmen-Polis-Hemşire-Diyanet) 2022-2023 memur zammı
Trabzonspor'a sürpriz isim Ryan Donk!
Memur ve memur emeklileri için kritik görüşme başladı
IAB Akademi ve Bosch Ev Aletleri UniChallenge Tech ile mühendis adaylarıyla dijital pazarlama iletişimi sektörünü buluşturacak
Kamu işçisi zammı ne kadar? Kamu işçisi (4D) zamlı maaşlar belli oldu mu?
Paşinyan yeniden Ermenistan başbakanı
Halk Bankası'ndan 'hatalı kur' açıklaması
Çelik'ten yalan haberlere tepki: Fitne ateşini büyütmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz
Kral Bozguncu TV nedir, ne işe yarar? Kral Bozguncu TV güvenilir mi?
Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili kim?

TIMETURK / GÜNDEM / ''Ülke genelinde eş zamanlı elektrik kesintisi'' iddiası

''Ülke genelinde eş zamanlı elektrik kesintisi'' iddiası

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde planlı kesintilerin haricinde 'planlı' olmayan elektrik kesintileri yaşandığı iddia ediliyor.

4 Saat Önce
2021-08-02 10:22:47
''Ülke genelinde eş zamanlı elektrik kesintisi'' iddiası

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Vatandaşların, sosyal medyada #elektrikkesintisi hashtagi ile yaptıkları paylaşımlara göre; yurt çapında birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor.

Sosyal medyadaki mesajlara İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay'dan çok sayıda 'elektrik kesintisi' ihbarı geliyor.

İstanbul ve İzmir'deki elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerine ve çağrı merkezlerine ise ulaşılamadığı söyleniyor.

PLANLI KESİNTİLER DE VAR

Ege Bölgesi'nde sabah saatlerinden bu yana yaşanan elektrik kesintilerinin bir bölümünün daha önce duyurusu yapılan 'planlı kesintiler' olduğu öğrenildi.

Yatırım tesislerinin devreye alınması, arıza onarım ve bakım gibi nedenlerle yaşanan elektrik kesintilerinin ayrıntıları elektrik dağıtım şirketleri tarafından açıklandı.

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

Arnavutköy, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Basaksehir, Bayrampasa, Besiktas, Beylikdüzü, Beyoglu, Büyükcekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpasa, Güngören, Kagithane, Kücükcekmece, Sariyer, Sultangazi, Sisli, Zeytinburnu ilçelerinde genel elektrik kesintisi yaşanıyor. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre kesintilerin 1 saat içerisinde sona ermesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş