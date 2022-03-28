Ukraynalı müzakere heyeti İstanbul'a geldi

Ukrayna heyeti de müzakereler için İstanbul'a geldi. Ukrayna ve Rusya heyetleri yarın 10.30'da Dolmabahçe'de buluşacak.

Ukrayna heyeti Rusya ile yarın yapılacak olan yüz yüze müzakere için İstanbul'a geldi.

Türkiye, Rusya-Ukrayna arasındaki krizin sona ermesi için diplomatik çabasını kesintisiz sürdürüyor. Savaş devam ederken müzakere için barış masası bu kez İstanbul'da kurulacak.

Rus heyeti yarın Ukrayna ile yapılacak yüz yüze müzakereler için TSİ 16.00'da İstanbul'a gelmişti.

İstanbul'da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakerelerine katılacak Ukrayna heyeti de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

TRTHaber .