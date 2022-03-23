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TIMETURK / GÜNDEM / Ukraynalı mühendisler Türkiye’ye davet edilmiş

Ukraynalı mühendisler Türkiye’ye davet edilmiş

Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna’da Türkiye’yi ilgilendiren yeni bir gelişmeye dikkat çeken gazeteci Dilek Güngör, ülkedeki mühendislerin Türkiye’ye davet edildiğini yazdı

1 Saat Önce
2022-03-23 23:36:52
Ukraynalı mühendisler Türkiye’ye davet edilmiş

Güngör'ün “Ukraynalı mühendislere davet…” başlıklı yazısından ilgili bölüm;

Duyduğuma göre, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Ukrayna'dan mühendisleri Türkiye'ye davet etmek için temaslarda bulunuyor. Ukraynalı mühendisleri Antalya Teknokent'te açılan Ar-Ge ofisine çağırmak için girişimler başlatılmış... Bu stratejik bir hamle... Neden mi?

Malum, Türkiye ile Ukrayna, savunma sanayisinde uzun süredir kapsamlı bir işbirliği gerçekleştiriyor. TUSAŞ'tan Aselsan'a ve Baykar'a kadar birçok savunma sanayi şirketinin Ukrayna'daki firmalarla anlaşması var. Ukrayna'nın savunma ihracatından sorumlu kuruluşu Ukrspetsexport, Aselsan ile sözleşme imzalamıştı. TUSAŞ Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi'yle işbirliği yapmıştı. ATAK 2 olarak bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'nde kullanılan motorlar Ukraynalı Motor Sich şirketiyle yapılıyordu. Ukraynalı şirketten 2025'e kadar 14 adet motor tedariki için anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma kapsamında iki adet motorun teslimatı eylülde yapılması öngörülüyordu. Sorun yaşanması ihtimaline karşı B planı oluşturuluyordu. Bir süredir devam eden yerli motor çalışmalarının yoğunlaşması gündemdeydi. Geçtiğimiz günlerde de uçak ve gemi motoru üreten, Türkiye'de birçok şirketle anlaşması olan Zorya Maşproekt firmasının Ukrayna'daki fabrikası vurulmuştu. Bu gelişmenin ardından Hindistan hemen harekete geçmiş, fabrikada çalışan mühendisleri kendi ülkesine çekmek için hamle yapmıştı.

Hindistan'a giderler mi bilemem. Ama Ukraynalılar Antalya'yı sever. Dolayısıyla Türkiye bu hamlesinde ısrar ederse başarılı olabilir. Bu da savunma sanayisi açısından önemli bir beyin göçünün ülkemize çekilmesi anlamına gelir...

Sabah .

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