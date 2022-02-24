'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' tartışması büyüyor!

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından sosyal medyada çirkin yakıştırmalar yapılarak 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' sözleri paylaşıldı. Ünlü oyuncu Songül Öden, paylaşımlara sessiz kalmadı.

Ukrayna'nın yaşadığı zor günlerin ardından twitter gündemi karıştı. Sosyal medyadaki "ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' tarzındaki eril yaklaşımlara tepkiler büyüyor.

"Ukraynalı mülteciler" paylaşımına Songül Öden sessiz kalmadı

Songül Öden konuyla ilgili resmi Twitter hesabından gündem olacak paylaşımda bulundu. Öden; “Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim “ şakalarınızı alıp defolun.. Bu espiri yapma telaşınız tiksinti verici.. Düşün kadınların yakasından.. Savaşın en kırılgan guruplarından biri olan kadının bedeni üzerinden gündem oluşturmanızdan utanç duyuyoruz…" cümlelerini kullandı.

"Suriye Ukrayna ne değişir?"

Öte yandan twitter kullanıcıları, savaştan etkilenen Ukraynalı ve Suriyeli iki kadının fotoğrafını paylaşarak, "Suriye Ukrayna ne değişir?" şeklinde paylaşımlarda bulundular.

Bu paylaşımın altındaki yorumlarda vatandaşlar tek yürek olup, Ukrayna'yı savunurken; "Sarışın ve mavi gözlü olunca kabul edersin tabi ülkene, diğerinin suçu esmer olması mı?" şeklindeki yorum dikkat çekti.

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