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Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı

Ukrayna’daki savaştan kaçıp Antalya’nın Alanya ilçesindeki apart otele yerleşen O.N., tartıştığı eşini bıçakla yaraladı, 6 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğunu ise öldürdü.

26 Dakika Önce
2022-05-21 18:46:40
Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı

Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen bir ailede, baba eşini yaralayıp iki çocuğunu öldürdü.

Olay, saat 08.00 sıralarında Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki bir apart otelde meydana geldi.

Ukrayna'dan savaştan kaçan O.N.(38) ile Y.N. arasında kaldıkları odada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.N., bıçakla eşi Y.N. ile kızı T.N.(6) ve oğlu K.N.'ye(4) saldırdı. Saldırıda Y.N. kolundan yaralanırken, kızı ve oğlu ise yaşamını yitirdi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Y.N.'nin çığlıkları üzerine yan odada kalan anne ve babası, polise haber verdi.

Adrese gelen polis ekipleri, O.N.'yi, yaralı eşi, ve çocuklarının cansız bedeninin yanında otururken buldu. O.N. gözaltına alındı.

Kolunda çizikler oluşan Y.N. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çocukların cenazesi ise otopsi için morga götürüldü. DHA .

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