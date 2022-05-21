Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı

Ukrayna’daki savaştan kaçıp Antalya’nın Alanya ilçesindeki apart otele yerleşen O.N., tartıştığı eşini bıçakla yaraladı, 6 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğunu ise öldürdü.