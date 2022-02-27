Ukrayna uçak seferleri ne zaman açılacak? THY Ukrayna seferi açıklaması | Ukrayna biletleri pahalı mı?

Ukrayna uçak seferleri ne zaman açılacak? Ukrayna biletleri pahalı mı? THY uçuş güvenliğinin sağlanması ve gerekli izinlerin alınması sonrası, Ukrayna’da kalan Türk vatandaşlarının yurda getirilebilmesi için tahliye seferlerine hazırlıkları sürdürüyor. İşte THY Ukrayna seferi açıklaması...

THY uçuş güvenliğinin sağlanması ve gerekli izinlerin alınması sonrası, Ukrayna'da kalan Türk vatandaşlarının yurda getirilebilmesi için tahliye seferlerine hazırlıkları sürdürüyor. İşte THY Ukrayna seferi açıklaması...

Ukrayna uçak seferleri ne zaman açılacak?

THYTHY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada; “Türk Hava Yolları tarafından Ukrayna'ya 3'ü kargo olmak üzere haftalık 86 sefer icra edilmektedir. Ukrayna'daki durum yakından takip edilmekte olup, Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili otoritelerle temaslarımız sürmektedir. Uçuş güvenliğinin sağlanması ve gerekli izinlerin alınması sonrası, Ukrayna'da kalan vatandaşlarımızın yurda getirilebilmesi için tahliye seferi hazırlıklarımız sürmektedir. THY, pandemi dönemi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her durumda vatandaşlarımızın tahliyesi yönünde verilen her görevi büyük bir özveriyle ve eksiksiz yerine getirmiş, binlerce vatandaşımızın ülkemize tahliyesini başarıyla gerçekleştirmiştir. Bayrak taşıyıcı hava yolu olarak vatandaşlarımızın tahliyesi yönünde alınacak kararı milli görev bilinciyle yerine getireceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.” dendi.

Uçak biletleri pahalı mı?

THY'nin uçak biletlerinin pahalı olduğuna ilişkin sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. THY konuyla ilgili; “Ortaklığımızın Ukrayna seferlerinin talep yoğunluğunu karşılamadığı, bilet fiyatlarının normal değerlerin üzerinde olduğu yönünde yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.” şeklinde bir açıklama yaptı.

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