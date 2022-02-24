'Ukrayna'nın işgali barış huzuru ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki güvenlik zirvesinin ardından yaptığı konuşmada, 'Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin barış huzuru ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir' dedi.
2022-02-24 14:43:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki güvenlik zirvesinin ardından konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin barış huzuru ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir"
"Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum."
"Kendi vatandaşlarımız ile Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız."
"Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de ifade ettim."
"Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz."
Ayrıntılar geliyor....
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