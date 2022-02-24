'Ukrayna'nın işgali barış huzuru ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki güvenlik zirvesinin ardından yaptığı konuşmada, 'Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin barış huzuru ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir' dedi.