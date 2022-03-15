Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinden Türkiye'ye sığınmak isteyen vatandaşlar için tavsiyeler

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye’ye sığınan Ukrayna vatandaşlarına yardımcı olacak bilgileri paylaştı.

Büyükelçilik, Türkiye'ye tahliye olmak isteyenleri, Türkiye'nin Ukrayna'nın sınır ülkesi olmadığı için komşu Avrupa ülkelerinin Ukrayna vatandaşlarına sağladığı sığınmacı statüsü ve tam sosyal güvenlik paketi sağlamadığı konusunda uyardı.

Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya karşı savaş başlattı. Savaşın ilk gününden beri Rus ordusu sivil yerleşim yerleri hedef aldı. İşgalcilerin bombalarından kaçmak için milyonlarca kişi yerinden edindi. Kadınlar ve çocuklar vatanlarını terk ederek yurt dışındaki ülkelere sığındı. Ukrayna vatandaşlarının sığındığı ülkelerden biri de Türkiye oldu. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin ilgili devlet kurumları ile sosyal koruma konusunu ele alarak Türkiye'ye sığınan Ukrayna vatandaşlarına yardımcı olmak için uygun tavsiyeler geliştirdi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu tavsiyelere yer verildi:

Türkiye'ye gitmeden önce veya artık ülkede bulunduğunuz durumunda lütfen kendinizle ilgili bilgileri aşağıdaki forma girin:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSevjGg8dbU…/viewform….

Türkiye'ye bir grup olarak giriş yapmayı planladığınız durumunda, belirtilen forma ek olarak Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin yardım hattına tel no: +90 539 550 98 98 (WhatsApp, Signal, Telegram) grupta yer alan vatandaşların listesini gönderiniz.

Türkiye'nin sınırı geçen Ukrayna vatandaşlarından talep ettiği belgeler şu şekilde:

Süresi bitmemiş pasaport (biometrik /normal) veya ID kimlik kartı. Avrupa Birliği (AB) üzerinden karayolu ile gelinmesi durumunda pasaport süresi Ukrayna'nın Bükreş Büyükelçiliği ve Ukrayna'nın Sofya Büyükelçiliğinde uzatılabilir;

Çocuk pasaport sahibi değilse, çocuğun doğum belgesi ile giriş yapması, bir yakının yanında vekaletname ile giriş yapması konusu Büyükelçilik ve Türkiye Devlet Göç İdaresi ile işbirliği içinde bireysel olarak çözülür;

Barınacak yeriniz varsa:

Ukrayna vatandaşları için ülkede izin verilen kalış süresi altı ay boyunca 90 gündür (izin verilen gün sayısının aşılması durumunda para cezasının ödenmemesi konusu, Ukrayna diplomatik misyonları aracılığıyla Türkiye Devlet Göç İdaresi ile birlikte bireysel olarak incelenir);

Geçici ikamet izni (turizm amaçlı) almak için bulunduğunuz yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi Şubesine başvurmanız gerekiyor. https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/BasvuruIstenenBelgeler bu linke tıklayarak başvuru için gerekli belgeleri öğrenebilirsiniz.

Statünün yasallaştırılması, bankacılık hizmetleri, sosyal hizmetler ve mobil iletişimin kullanılması için oturma iznin alınması gerekiyor.

Barınacak yeriniz yoksa:

Ülkeye giriş yapmadan önce şu formu doldurun: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSevjGg8dbU…/viewform… ;

Aşağıda belirtilen iletişim hatlardan konsoloslara haber verin: +90 539 550 98 98 (Ankara), +90 530 612 55 77 (İstanbul), +90 554 169 96 60 (Antalya);

Uluslararası koruma statüsü ve insani ikamet izni almak için https://www.goc.gov.tr/uluslararasi-koruma linkteki formu doldurun.

Ukrayna'dan kasıtlı olarak Türkiye'ye tahliye olurken, lütfen aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

Türkiye Cumhuriyeti bir sınır ülkesi değildir ve komşu Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi Ukrayna vatandaşları için sığınmacı statüsü ve tam bir sosyal güvenlik paketi sağlamıyor;

Kara yoluyla Ukrayna'dan Türkiye'ye seyahat ederken, transit geçilen Avrupa ülkelerin (Bulgaristan ve Romanya) çocuklar dahil biyometrik belgeleri talep ettiğini göz önünde bulundurun;

Türkiye Müslüman bir ülkedir ve devlet dili Türkçedir, lütfen ülkenin kültürel ve dini özelliklerini dikkate alınız. Ayrıca Türkiye'deki okullarda Türkçe dili bilgisi zorunludur.

Türk tarafı, Ukrayna vatandaşlarının (sadece Türk vatandaşlarıyla evli olanlar ve Türk vatandaşlarının aile fertleri için) otobüsle tahliyesi için Çernivtsi, Vinnıtsa, Kıyiv, Lviv'den İstanbul'a seferleri sağladı. Ukrayna tarafı ise Türkiye'den Ukrayna'ya otobüs seferleri organize ediyor.

Ukrayna vatandaşları çalışma izni olmadan çalışma hakkına sahip olmayacak. İstihdam, ancak insani oturma izni aldıktan sonra veya çalışma vizesi ile giriş yapıldığında mümkün olabilir.

Bunlara ek olarak:

Uluslararası koruma statüsü için başvuruda bulunan ve barınma ihtiyacı olan vatandaşlar, yerel göç şubesine başvurabilirler. Her bir başvuru ayrı ayrı değerlendiriliyor.

İlgili statüsü alan vatandaşlar 1 yıl geçerli olan sosyal sigorta sahibi olacaktır. Ayrıntılar için yerel göç şubelere iletişime geçin. Merkez Şubeler:

İstanbul: İl Göç İdaresi Müdürlüğü Kumkapı Koordinasyon Merkezi

Ankara: Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü Ek Hizmet Binası

Diğer bölgelerde, yerel göçmenlik şubelerine başvurun.

Türkiye Devlet Göç İdaresinin koşulları hakkında detaylı bilgi için linke tıklayınız:

https://www.goc.gov.tr/duzenlecek-belgelerbelge.

KırımHaberAjansı .