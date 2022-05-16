Ukrayna'dan Türk şirketine dava! ''Parası ödenen çelik yelekler gönderilmedi''

Ukrayna devleti 28 Mart’ta da verdiği çelik yelek siparişi için savunma sanayi şirketinin Türkiye’deki banka hesabına 16 milyon Euro gönderdi. Ödemeyi aldıktan sonra 5 gün içinde çelik yelekleri Ukrayna’ya teslim etmesi gereken Türk şirketin 30 bin çelik yeleği göndermediği iddia edildi.

OdaTV'den Can Özçelik'in haberine göre Ukrayna Savunma Bakanlığı 12 Nisan tarihine kadar Türk firmasıyla yazışmalar yaparak sözleşmenin gereğinin yapılmasını istedi.

Olay mahkemeye taşındı

Yazışmalardan olumlu yanıt alamayan Ukrayna devleti sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etti. Ukrayna Savunma Bakanlığı, 16 Nisan'da da fesih ihbarı yaparak ödediği 16 milyon Euro'yu faiziyle birlikte geri istedi.

Tüm girişimlerinde başarısız olan Ukrayna devleti olayı mahkemeye taşıdı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'deki avukatı Candaş Gürol, İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesine dava açtı.

“İhtiyati haciz” kararı

Avukat Candaş Gürol, dava dilekçesinde, Türk şirketinin parasını almasına rağmen sözleşmeye konu çelik yelekleri teslim etmediğini söyledi. Dilekçesine yapılan yazışmaları da ekleyen Avukat Candaş Gürol, “Ukrayna Savunma Bakanlığı yoğun sekilde çabalamasına rağmen hiçbir dönüş alamayınca, sözleşmeye istinaden Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Uluslararası Ticari Tahkim Mahkemesi'ne başvurmuştur. Söz konusu yargılama sonucunda davalıdan sözleşme bedeli olan 16 milyon Euro'yu faiziyle almasına hükmedilmiştir” dedi. Avukat Candaş Gürol dilekçesinde, şirket sahibinin 5 şirketine “ihtiyati haciz” konulmasını istedi. .