Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla ülkeden kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının bulunduğu ilk kafile, Türkiye'ye giriş yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının bulunduğu ilk kafile, ülkeye giriş yaptı.

Dışişleri Bakanlığının Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla tahliye planı kapsamında, önceki gün yola çıkan otobüsler Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşmaya başladı.

Sınır kapılarındaki yoğunluklara bağlı olarak uzun süren yolculuğun ardından Ukrayna'nın Odesa kentinden tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan ilk otobüs, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

İşlemleri için otobüslerden inen vatandaşların sevinçleri gözlerinden okundu.

Kafiledeki diğer otobüsler de Bulgaristan sınırındaki işlemlerin tamamlanması sonrası peyderpey giriş yaptı.

- "Allah'a şükür ülkemize sağ salim gelebildik"

Kafilede yer alan Engin Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Odessa'da üniversite öğrencisi olduğunu belirten Kılıç, "12-13 saat sokakta bekledik, ama Allah'a şükür ülkemize sağ salim gelebildik. Savaş bitince tekrar döneceğiz." dedi.

Bir diğer öğrenci Nabi Yiğit Erdal ise Odessa'da eğitim gördüğünü, Rusya'nın saldırıya geçmesiyle hızlı bir şekilde ülkeden çıktıklarını belirtti.

Ukrayna'da şu an durumun çok karışık olduğunu, bir çok arkadaşının orada kaldığını ifade eden Erdal, "Biz geldik fakat arkadaşlarımız orada kaldı, onları çok merak ediyoruz. Ayrıca Ukrayna halkı için de endişeliyiz." dedi.

Diğer vatandaşlar da tahliye sürecinde kendilerine yardımcı olan Türk Dışişleri yetkililerine teşekkür etti.

- Kedisini de yanında getirdi

Ukrayna'da okuyan Batuhan Kaçak ise gelirken sahiplendiği kedi yavrusunu da Türkiye'ye getirdi.

Bir arkadaşının bıraktığı küçük kediyi savaşın ortasında bırakmaya gönlünün razı gelmediğini anlatan Koçak, "Biz gelirken belli başlı yerlerde patlamalar vardı. Odesa'da yoktu fakat Kiev'de vardı. Arkadaşımın sokağa bıraktığı kediyi de alıp hemen konsolosluğumuza gittik sağ olsunlar bize en iyi şekilde yardımcı oldular. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Türk gümrüğünde işlemleri tamamlanan ilk kafilede yer alan 248 Türk vatandaşı, aynı otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıktı.

Bu arada AFAD'ın 7 insani yardım tırı da Ukrayna'ya doğru Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan hareket etti.

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