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Ukrayna'dan korkutan ''Çernobil'' uyarısı: Tüm Avrupa tehlikede

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Ukrayna'dan korkutan ''Çernobil'' uyarısı: Tüm Avrupa tehlikede

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çernobil Nükleer Santrali'ndeki tehlikeye dikkat çekti. Kuleba, '48 saat kaldı' uyarısı yaptı.

2 Saat Önce
2022-03-09 15:47:41
Ukrayna'dan korkutan ''Çernobil'' uyarısı: Tüm Avrupa tehlikede

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Çernobil Nükleer Santrali'nde de Rus güçleri kontrol sağlamıştı. Yetkililerden yapılan ilk açıklamalarda radyasyonla ilgili bir sıkıntının henüz baş göstermediği bildirildi. Ancak bugün, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, santraldeki tehlikeye dikkat çekerek 'acil ateşkes' çağrısı yaptı.

Kuleba, santrali besleyen tek elektrik şebekesinin hasar gördüğünü belirterek, güç kaynağının yeniden onarılmasının önemine çekti.

Kuleba, tesiste 48 saatlik jeneratör kapasitesi olduğunu söyleyerek soğutma sistemi ve radyasyon sızıntısının aksi durumda tehlikeye gireceğini ve bunun tüm Avrupa'yı da tehlikeye atacağını söyledi. .

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