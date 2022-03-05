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Ukrayna'dan bugün 273 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün 273 Türk vatandaşının daha yola çıktığını bildirdi.

30 Dakika Önce
2022-03-05 23:32:09
Ukrayna'dan bugün 273 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan 273 Türk vatandaşının daha yola çıktığını ve tahliyesi gerçekleşen Türk vatandaşlarının sayısının 11 bin 496'ya ulaştığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

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