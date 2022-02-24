Ukrayna Büyükelçisi: Maalesef sivil halktan kayıplar var

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, 'Türk yönetimine sesleniyorum; Ukrayna'ya yardım ediniz. Çanakkale Boğazı'nın kapatılması için talepte bulunuyoruz' dedi. Basın mensuplarına açıklama yapan Bodnar, sivil halktan vatandaşların hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın ülkesine yönelik başlattığı harekata ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter'daki hesabından paylaşılan açıklamada Bodnar, "Türk yönetimine sesleniyorum; Ukrayna'ya yardım ediniz. Çanakkale Boğazı'nın kapatılması için talepte bulunuyoruz. Rus tarafına yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Buradaki Rusların hisselerine el konulmasını talep ediyoruz. Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi. Rusya Federasyonu ile diplomatik ilişkilerinin kesilmesi kararı alındı" dedi.

"24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti"

Basın mensuplarına da açıklamalarda bulunan Bodnar, "Maalesef sivil halktan kayıpları verdiğimiz haberler var. Rusya aynı zamanda internette de yalan enfermasyon savaşını başlatıyor. O yüzden internette göreceğiniz tüm bilgileri paylaşmadan önce örnek olarak Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve büyükelçilikten teyit etmenizi öneriyorum. Aynı şekilde bizim sosyal medya hesaplarımızı da takip etmenizi rica ediyorum. Söylemek isterim ki durum şu an kontrol altında. Devletimizin savunma ve güvenlik sistemi çalışıyor. Ukrayna ordusu ve toplumunun yardımıyla bu savaşı kazanacağımıza inanıyorum. Bugünü hiç bir zaman unutmayın 24 Şubat'ta dünya gerçekten değişti. Hepimiz şu an savaş içindeyiz." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, görüşme yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na gitti.

"Rusya'ya en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabulü"

Bodnar dün yaptığı açıklamada ise şunları söylemişti; “Bunu affetmemelisiniz. Bunun en güzel cevabı, saldırganı durdurma açısından en güzel yolu; Avrupa kıtasının güvenliğini sağlamak. Buna en güzel cevap, Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle olur. Rusya'nın 'soğuk savaş dönemine döndük' sözlerine inanmamaya davet ediyorum.” .