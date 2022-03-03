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Ukrayna Büyükelçiliği'nin konser çağrısına Haluk Levent'ten cevap: Yeri de Filistin olmalı
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Ukrayna Büyükelçiliği'nin konser çağrısına Haluk Levent'ten cevap: Yeri de Filistin olmalı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, yardım kampanyası kapsamında ünlü sanatçı Haluk Levent'e, 2016 yılı Eurovision birincisi Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu. Haluk Levent ise teklife olumlu yanıt vererek, 'Yeri de Filistin olmalı' vurgusunda bulundu.

2 Saat Önce
2022-03-03 16:21:57
Ukrayna Büyükelçiliği'nin konser çağrısına Haluk Levent'ten cevap: Yeri de Filistin olmalı

2016 yılında Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan Kırım Türkü şarkıcı Jamala, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Türkiye'ye sığınmıştı. Ukrayna Büyükelçiliği, ünlü sanatçı Haluk Levent'e Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Eurovision 2016 birincisi Jamala, Rusya'nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?" denildi.

Ekran Resmi 2022-03-03 16.23.00

HALUK LEVENT'İN TAKDİR TOPLAYAN CEVABI

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in bu teklife verdiği cevaptaise, Batı'nın ikiyüzlü tutumuna dikkat çekerek Orta Doğu'daki zulmü de hatırlattı ve konserin yerinin İsrail işgali altındaki Filistin olmasını istedi. Sanatçının bu tavrı sosyal medyada takdir topladı.

Haluk Levent cevabını şu ifadeler ile duyurdu: “Kesinlikle ! Seve seve. Hem Ukrayna halkı için söyleyelim hem de iki yüzlü batının unuttuğu Orta Doğu halkları için söyleyelim. Yeri de Filistin olmalı. Şarkılar insan ayrımı yapmaz. Şarkılar sınır dinlemez. Bu konser bence çok güzel olur.”

Ekran Resmi 2022-03-03 16.24.16 .

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