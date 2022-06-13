Uğurlu: 'Türkiye düşmanları da senin gibi konuşuyor arkadaş!'

Yeni Akit gazetesinin Youtube kanalında siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Fatih Uğurlu, muhalefetin Türkiye düşmanları ile aynı dili kullandığını ifade etti.

Gazeteci Fatih Uğurlu, muhalefetin Türkiye hakkında düşmanca tutum ve açıklamalarda bulunan ülkelerin temsilcileri ile aynı dili kullandığını ifade ederek tepkilerini dile getirdi.

Uğurlu; sözde Ermeni soykırımına destek verenleri, Türkiye ile İran savaşırsa İran safında yer alacağını beyan edenleri, SİHA ve İHA'ları hedef alanları, Ermeni işgalinde Azerbaycan'a desteğimizi sorgulayanları, Libya'da ne işimiz olduğunu soranları, "Bakar mısınız, sanırsınız ki Biden, Macron konuşuyor." sözleri ile eleştirdi.

Uğurlu, “Rabbim hepimize ekmeğini yediğimiz bu memlekete layıkıyla hizmet etme şerefini bahşetsin' diyerek sözlerini tamamladı. .