Uğur Vergili’ye ‘’Yılın En İyi Müteahhit’’ ödülü

Gossipmag Business Dergisi tarafından, Çırağan Sarayında düzenlenen organizasyonda 'Yılın En İyi Müteahhit Ödülü'ne layık görülen Ünlü İş İnsanı Uğur Vergili, ödülünü sanatçı Emrah’tan aldı.

Bu tür organizasyonların iş dünyası ve cemiyet hayatında oldukça yeri olduğunu dile getiren ünlü iş insanı sahip olduğu tüm başarısını öncelikle ailesi ve daha sonra ekip arkadaşlarına borçlu olduğunu söyledi.

Bu yıl düzenlenen 2. Gossipmag Business ödüllerinde 2 ödül birden almanın gururunu yaşayan iş insanı ilk ödülünü kendi adına alırken diğer ödülünü, kurucusu olduğu Başkent İnşaat adına ‘' Yılın En İyi İnşaat Firması'' olarak aldı.

Uzun zaman azimli bir şekilde çalışarak iş dünyasına adını altın harflerle kazıyan ünlü iş insanı Uğur Vergili, gecede yaptığı konuşmayla bütün iş dünyasını ve sanat camiasını kendine hayran bıraktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.