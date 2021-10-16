DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Irak'taki seçim sonuçları resmen açıklandı
Eski İran Merkez Bankası Başkanına 10 yıl hapis cezası
New York’taki ünlülerin hapishanesi kapanıyor
Milli yüzücüler Talya Erdoğan ve Meriç Uygun, Sırbistan'da birinci oldu
Suriye Milli Ordusu: Operasyonları yeniden başlatmaya hazırız
'Sibirya Cehenneminden Kaçan İlk Türk Casus'un hikayesini torunu yazdı
Çöpten arındırıldı, turizme kazandırıldı
Güvenli gıdada kritik uygulamalar
Sadr rest çekti: Seçim sonuçlarını tanımayacağız
Macron'dan dikkat çeken adım
Beyrut’taki olaylarda bir askere soruşturma
Keşmir' çatışma: 2'si sivil 8 kişi öldü
Koronavirüs Tablosu Açıklandı
Temizlik işçisi 500 bin TL buldu
Ekmeğinize sahip çıkıyor musunuz?

TIMETURK / GÜNDEM / Uğur Vergili’ye ‘’Yılın En İyi Müteahhit’’ ödülü

Uğur Vergili’ye ‘’Yılın En İyi Müteahhit’’ ödülü

Gossipmag Business Dergisi tarafından, Çırağan Sarayında düzenlenen organizasyonda 'Yılın En İyi Müteahhit Ödülü'ne layık görülen Ünlü İş İnsanı Uğur Vergili, ödülünü sanatçı Emrah’tan aldı.

9 Saat Önce
2021-10-16 20:01:59
Uğur Vergili’ye ‘’Yılın En İyi Müteahhit’’ ödülü

Bu tür organizasyonların iş dünyası ve cemiyet hayatında oldukça yeri olduğunu dile getiren ünlü iş insanı sahip olduğu tüm başarısını öncelikle ailesi ve daha sonra ekip arkadaşlarına borçlu olduğunu söyledi.

Bu yıl düzenlenen 2. Gossipmag Business ödüllerinde 2 ödül birden almanın gururunu yaşayan iş insanı ilk ödülünü kendi adına alırken diğer ödülünü, kurucusu olduğu Başkent İnşaat adına ‘' Yılın En İyi İnşaat Firması'' olarak aldı.

Uzun zaman azimli bir şekilde çalışarak iş dünyasına adını altın harflerle kazıyan ünlü iş insanı Uğur Vergili, gecede yaptığı konuşmayla bütün iş dünyasını ve sanat camiasını kendine hayran bıraktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş