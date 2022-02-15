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Uğur Şahin ve Özlem Türeci, yılın Atatürkçüsü ödülünü reddetti
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Uğur Şahin ve Özlem Türeci, yılın Atatürkçüsü ödülünü reddetti

BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin Ve Özlem Türeci, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kendilerine vermek istediği Yılın Atatürkçüsü ödülünü reddetti.

3 Saat Önce
2022-02-15 08:12:47
Uğur Şahin ve Özlem Türeci, yılın Atatürkçüsü ödülünü reddetti

Koronavirüs aşısı BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından verilen Yılın Atatürkçüsü ödülü için seçildi.

Şahin ve Türeci, bu ödülü almayı kabul etti ve bir yazı ile bunu derneğe bildirdi. İkili ayrıca, Türkiye'de ödülü kendileri adına alması için ismi de belirleyerek derneğe bildirdi.

3 GÜN SONRA VAZGEÇTİLER

Fakat 3 günlük bir sürenin ardından derneğe Almanya'dan bir yazı daha gönderildi.

Türeci ve Şahin, bu kez yazılarında ödülü kabul edemeyeceklerini ifade etti.

"SADECE BİLİM KURULUŞLARINDAN ÖDÜL ALABİLİRİZ"

Türeci ve Şahin, kendilerinin bilim insanları olduklarını ve sadece bilim kuruluşları ve benzer derneklerden ödül kabul etmelerinin doğru olacağını belirtti.

Kaynak: Ensonhaber .

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