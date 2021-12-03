Uğur Şahin'den kritik açıklama: Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak

Koronavirüse karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin CEO'su Uğur Şahin, 'Koronavirüse karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak, asıl soru yeni aşıya ne zaman ihtiyaç duyacağımız' dedi.

Reuters'a konuşan Almanya merkezli BioNTech şirketinin CEO'su Uğur Şahin, mutasyonlara uğramasına rağmen aşılamanın koronavirüse karşı koruma sağlayacağını söyledi.

Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Aşılanmış olan kişiler ve takviye dozu alanların koronavirüs nedeniyle ağır hastalanmaya karşı yeterli korunmaya sahip olacağından eminiz. Hastalığın diğer tiplerine karşı da koruma sağlanabilir, bunu birkaç hafta içerisinde öğreneceğiz.

Koronavirüs aşısını daha hızlı adapte etme kabiliyetine sahibiz.

Yeni varyant beklediğimden daha erken geldi. Önümüzdeki yıl gelmesini bekliyordum.

Aşı yaptırmış kişilerin yeni varyant sebebiyle ağır hastalanmaya karşı yeterli korumaya sahip olup olmadığı henüz belli değil, ancak öyle olduğunu düşünüyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.