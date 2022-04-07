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TIMETURK / GÜNDEM / Uğur Dündar: Kumpasçıları ve tetikçilerini isim isim açıklayacağım

Uğur Dündar: Kumpasçıları ve tetikçilerini isim isim açıklayacağım

Gazeteci ve yazar Uğur Dündar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçim süreci ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Dündar, “Seçim sonrasında kumpasçıları ve tetikçilerini isim isim açıklayacağım.” ifadesinde bulundu.

2 Saat Önce
2022-04-07 15:30:14
Uğur Dündar: Kumpasçıları ve tetikçilerini isim isim açıklayacağım

Fenerbahçe'de 9 Nisan'da gerçekleşecek olan Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimleri için aday olduğunu açıklayan gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

‘İSİM İSİM AÇIKLAYACAĞIM'

Uğur Dündar yaptığı açıklamadai “Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçim sürecini bel altı vuruşlar,yalan ve iftiralarla sürdürüp,camiamızın birlik ve bütünlüğünü dinamitleyenlere aynı dille cevap vermemeye özen gösteriyorum.
Ancak seçim sonrasında kumpasçıları ve tetikçilerini isim isim açıklayacağım.” ifadesinde bulundu.

Ekran Resmi 2022-04-07 15.28.57 .

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