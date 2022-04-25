Uğur Dündar'ın İmamoğlu'na 'Fenerbahçe' çağrısı tepki çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımına tepki gösteren gazeteci Uğur Dündar'ın, 'Sporla ilgili sosyal medya paylaşımlarınız Fenerbahçe'ye gönül verenleri üzüyor' açıklaması başta sarı-lacivertli taraftarlar olmak üzere futbolseverlerin büyük bir kısmından tepki çekti.

Adana Demirspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'un karşılaşmanın ardından yaptığı şampiyonluk paylaşımını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da beğendi. Bordo-mavili renklere gönül verdiği bilinen İmamoğlu'nun bu hareketi sonrası Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar sosyal medya hesabından tepki çeken bir çağrıda bulundu.

"SPORLA İLGİLİ PAYLAŞIMLARINIZ FENERBAHÇE'YE GÖNÜL VERENLERİ ÜZÜYOR"

Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu sporla ilgili sosyal medya paylaşımlarınız Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak taraftarımızın gönlünü alacak jestler beklediğimizi sizin gibi önü açık, değerli bir siyasetçiye hatırlatmak isterim" dedi.

Uğur Dündar'ın bu çıkışı başta sarı-lacivertli taraftarlar olmak üzere futbolseverlerin büyük bir kısmından tepki çekti.

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