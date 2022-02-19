Uğur Dündar: İbreti alem için yayınlayacağım

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, gönderilerine sürekli küfürlü yorumlar atan bir trol hesabının gerçek kimliğini tespit ettiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Gazeteci ve yazar Uğur Dündar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün sahte isimle trolluk yapan bir küfürbazın gerçek kimliğini tespit ederek yargıya suç duyurusunda bulunduk. Bunların mahkum olacaklarını anlayınca nasıl yalvar yakar hale geldiklerini videoya kaydedip, buradan ibreti alem için yayınlayacağım.” ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar bugün Sözcü gazetesinde paylaştığı ‘Trol canavarı!' başlıklı yazısında şunları ifade etti:

“Umberto Eco, sosyal medyanın ‘ahmak alaylarının istilası'na yol açtığını öne sürüyor: “Herife meyhanede br kadeh içti diye ağzını açtırmazlar, şimdi burada söz sırası almış Nobelli bilim adamına ders veriyor!..” Böyle yaparak kendisini bir şey sanıyor. Ve muhatabı cevap verince o da Nobel almış gibi oluyor!.

Evet, ahmaklar alayına katılmamak için kendimize sormalıyız:

“Ne yapıyorum? Bu mesaj bana yakışıyor mu? Bunu yazarken ya da söylerken kmden yanayım? İletişimden mi, iletişim bozmak isteyenlerden mi?”

Trol canavarının içimize yerleşmesine ve bizi, Eco'nun da dediği gibi ‘ahmaklar alaylarına' sürüklemesine izin vermemeliyiz!”.

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