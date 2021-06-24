Uğur Dündar'dan 'iddianame' açıklaması

Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, Türkiye'nin kara para aklamak suçundan aradığı ve Avusturya'da gözaltında tutulan Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianamede ve Barojet davasında Artı 1 TV'nin yer almadığını açıkladı.

Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, Türkiye'nin kara para aklamak suçundan aradığı ve Avusturya'da gözaltında tutulan Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianamede ve Barojet davasında Artı 1 TV'nin yer almadığını açıkladı.

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu ve Uğur Dündar canlı yayındayken haklarında tweet atan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'e yanıt geldi.

Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Artı 1 televizyonunun söz konusu iddianamelerde yer almadığını söyledi.

Ekim Alptekin'i tanımadığını ifade eden Dündar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Soranlara ve merak edenlere son kez yazıyorum; Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinde ve Borajet davasında Artı 1 Televizyonu yer almıyor! Uğur Dündar adı zaten hiçbir akçeli konuda geçemez. Ekim Alptekin'i tanımam.Hiç konuşmadım. Artı 1 TV'de 6 ay çalışıp,arkadaşlarımın emekleri sömürüldüğü için ayrıldım."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.