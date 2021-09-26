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TIMETURK / GÜNDEM / Uğur Dündar'dan dikkat çeken 'Sedat Peker' paylaşımı

Uğur Dündar'dan dikkat çeken 'Sedat Peker' paylaşımı

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında, 'Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor” dedi.

2 Saat Önce
2021-09-26 10:44:07
Uğur Dündar'dan dikkat çeken 'Sedat Peker' paylaşımı

Gazeteci Uğur Dündar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in halk tarafından 'temiz toplum savaşcısı' olarak görüldüğünü söyledi.

Uğur Dündar Twitter'da, organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Dündar, Peker'i etiketleyerek yaptığı paylaşımda, “Hayatım mafyalar, suç örgütleri, hırsızlar, hortumcular, uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmekle geçti. Sedat Peker hakkında da haber yaptım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor.” ifadelerini kullandı.

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Fatih Portakal, Uğur Dündar'ın paylaşımını yorumladı

Öte yandan Gazeteci Fatih Portakal, Uğur Dündar'ın organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Sedat Peker hakkındaki "Halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor" paylaşımını yorumladı.

Portakal, "Sedat Peker benim gözümde bir toplum savaşçısı değil. İhanete uğramış su anda araştırılmayan rezillikleri ifşa eden biri sadece…" düşüncesini dile getirdi.

Portakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aralarında menfaat çatışması başlamasaydı bu araştırılmayan rezil iddiaları duyacak mıydık? Hayır! Her şeyin bir nedeni var. Dün susmuştu, bugün konuşuyor, yarın da susabilir. " ifadesini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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