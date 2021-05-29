DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türkiye İHA'larla taşımacılığa hazırlanıyor
Bilim insanlarından çarpıcı iddia: Covid-19'un laboratuvarda yapıldığı kanıtlandı mı?
Nükleer silah skandalı!.. ABD'nin Avrupa’daki gizli noktaları ifşa oldu
Eski bir yatılı okulun bahçesinde 215 çocuğun cesedine ulaşıldı
Bakan Bilgin: 4 Haziran'da hesaplara yatacak
İnstagram'da 'beğeni' kalkınca bağımlıları mahvoldu!
İrlandalı vekil Kenny: AB İsrail’e karşı korkak ve iradesiz
1 Haziran sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Haziran 2021 su kesintileri listesi
ABD'de milyonlarca kişi yollara döküldü
Çamlıca Kulesi giriş ücretleri | Çamlıca Kulesi Seyir Terası giriş ücreti kaç para?
'Sağlık üzerinden devletlere diz çöktürülebileceği kanıtlandı; Pandemi gidince ne gelir?'
İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi
Çamlıca kulesi giriş ücreti ne kadar? Çamlıca kulesi seyir terası ücretli mi?
Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret
Yeni karanlık madde haritasındaki kozmik gizem!

Uğur Dündar’dan Akşener’e destek

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Rize ziyareti sırasında gerçekleşen saldırı girişimine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği bugünkü yazısında, 'Aydınlık yarınlara yürüyüşünüzde asla yalnız kalmayacaksınız Sayın Akşener…' dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
29.05.2021 10:45:59
Uğur Dündar’dan Akşener’e destek

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Rize ziyareti sırasında gerçekleşen saldırı girişimine ilişkin olarak "Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği bugünkü yazısında, "Aydınlık yarınlara yürüyüşünüzde asla yalnız kalmayacaksınız Sayın Akşener…" dedi.

"Kendisine yaşatılan mağduriyetin ilk genel seçimlerde partisini tek başına iktidar yaptığı Erdoğan, Akşener'in şahsında tüm muhalefete yönelttiği tehdidin, ekonomik kriz ve ülkenin iyi yönetilememesinden bunalan geniş kitlelerin vicdanında oluşturacağı mağduriyet algısını artık hesaplayamayacak kadar gerçeklerden koptu mu? O saldırgan üslubun kendisine neler kaybettirip, Meral Hanım'a neler kazandırdığının farkında değil mi?" diye soran Dündar, AKP'den kopuşun çığ gibi büyüdüğüne dikkati çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş