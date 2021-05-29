Uğur Dündar’dan Akşener’e destek

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Rize ziyareti sırasında gerçekleşen saldırı girişimine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği bugünkü yazısında, 'Aydınlık yarınlara yürüyüşünüzde asla yalnız kalmayacaksınız Sayın Akşener…' dedi.

Sözcü yazarı Uğur Dündar, Rize ziyareti sırasında gerçekleşen saldırı girişimine ilişkin olarak "Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği bugünkü yazısında, "Aydınlık yarınlara yürüyüşünüzde asla yalnız kalmayacaksınız Sayın Akşener…" dedi.

"Kendisine yaşatılan mağduriyetin ilk genel seçimlerde partisini tek başına iktidar yaptığı Erdoğan, Akşener'in şahsında tüm muhalefete yönelttiği tehdidin, ekonomik kriz ve ülkenin iyi yönetilememesinden bunalan geniş kitlelerin vicdanında oluşturacağı mağduriyet algısını artık hesaplayamayacak kadar gerçeklerden koptu mu? O saldırgan üslubun kendisine neler kaybettirip, Meral Hanım'a neler kazandırdığının farkında değil mi?" diye soran Dündar, AKP'den kopuşun çığ gibi büyüdüğüne dikkati çekti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.