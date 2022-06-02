Uğur Dündar'a hapis cezası

Gazeteci Uğur Dündar, köşe yazısında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a hakaret ettiği iddiasıyla 'hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası 350 gün karşılığı olan 10 bin 500 TL adli para cezasına çevrildi.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'a yazdığı köşe yazısında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a hakaret ettiği iddiasıyla Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ‘hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Karar Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden görülen davada mahkeme, Dündar'a verilen hapis cezasını, kitap okuma cezasına çevirdi. Dündar temyize başvurdu, davacı Yıldırım şikayetini geri çekti.

Temyiz talebini kabul eden Yargıtay, kararı bozdu. Dosya yeniden Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, dün görülen duruşmada savcı, mütalaasını yineleyerek, “Allahtan soyadı Binali! Milyonali de olabilirdi!” ifadesinin hakaret olduğunu gerekçe gösterdi ve 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep etti.

Yeniden hakim karşısına çıkan Dündar, yarım asrı aşkın süredir sürdürdüğü gazetecilik mesleğinde ilkelerinin tüm kamuoyu tarafından bilindiğini, Binali Yıldırım'ın İstanbul seçimleri sırasında güvenilir, tarafsız, adil moderatör adayı olarak kendi ismini söylediğini anımsatıp suçlamaları reddetti.

Cezada ısrar eden Mahkeme, Dündar'ı 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum etti. Hapis cezası 350 gün karşılığı olan 10 bin 500 TL adli para cezasına çevrildi.