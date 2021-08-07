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TIMETURK / GÜNDEM / Uğur Aktaş, Tokyo 2020’de olimpiyat madalyasını garantiledi

Uğur Aktaş, Tokyo 2020’de olimpiyat madalyasını garantiledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.

3 Saat Önce
2021-08-07 13:19:41
Uğur Aktaş, Tokyo 2020’de olimpiyat madalyasını garantiledi

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Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında erkekler kumite +75 kiloda A Grubu'nda yer alan Uğur Aktaş, ilk maçında Gürcü Gogita Arkania'yı 3-1 yendi. İkinci karşılaşmasında Japon Ryutaro Araga'ya mağlup olan milli sporcu, Kazak rakibi Daniyar Yuldashev'e üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Uğur Aktaş bu sonuçla olimpiyat madalyasını garantilemeyi başardı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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