Ucuz konut için hangi şehirlerde arsa var? Hangi şehirlerde ucuz konut imkanı var? Devlet ucuz konut projesi nedir?

Ucuz konut için hangi şehirlerde arsa var? Murat Kurum'un açıklamalarından sonra ev sahibi olmak isteyenler araştırmalara başladı. 32 ilde yapılacak olan satışlar için detaylar paylaşıldı. Peki ama hangi şehirlerde ucuz konut imkanı var? İşte detaylar...

Murat Kurum'un açıklamalarından sonra ev sahibi olmak isteyenler araştırmalara başladı. 32 ilde yapılacak olan satışlar için detaylar paylaşıldı. Peki ama hangi şehirlerde ucuz konut imkanı var? İşte detaylar...

Devletin ucuz konut projesi nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine arazilerini vatandaşın kendisi için konut yapması adına uygun şartlarda satışa çıkaracaklarını açıklamasının ardından 32 ilde 385 arsa artırma ile satışa sunuldu.

Ucuz konut için hangi şehirlerde arsa var?

Yatırım için sunulan arsalar; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Van ve Yalova illerinde yer alıyor.

Hazine arazisi nedir?

Mülkiyeti hazineye ait olan arazilere hazine arazisi adı verilir. Tapuya tescili yapılmamış dağ, tepe, kaya, göl, nehir, buzul ve dereler de hazine arazisi kapsamına girer. Bunun yanı sıra hazine arazileri, özel mülkiyetli ve genel mülkiyetli olmak üzere ikiye ayrılır. .