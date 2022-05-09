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TIMETURK / GÜNDEM / Ucuz ilaç için Tekirdağ’a akın ettiler

Ucuz ilaç için Tekirdağ’a akın ettiler

Tekirdağ’a gelen Bulgar turistler, ilaç almak için eczanelerin önünde kuyruk oluşturdu.

21 Saat Önce
2022-05-09 09:04:12
Ucuz ilaç için Tekirdağ’a akın ettiler

Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle Bulgaristan vatandaşları, hafta sonunu Türkiye'de geçirmeye devam ediyor. Bulgar turistler, Edirne'nin ardından Tekirdağ'a da ilgi göstermeye başladı.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine tur otobüsü ile gelen Bulgar turistler, 1 Bulgar levasının 8 TL'yi geçmesi nedeniyle şehirde alışveriş yaptı. Şehirdeki eczanelerin önünde kuyruk oluşturan turistler, tıbbi ve bitkisel ilaçlar aldı.

Turist rehberi Aleksandrina Genova, şunları söyledi:

'Türkiye'ye hem gezi hem alışveriş için geldik. Üç günlük bir ulusal bayramımız vardı, Siesta Bayramı. Üç gündür Tekirdağ'dayız, buradan ilaç aldık. Bizim ülkemizde bu ilaçlar yok. Türkiye'yi, doğayı ve insanları çok seviyoruz. Burada ilaçlar bizim ülkemizden daha ucuz. Ama buraya gelmemizin tek nedeni ilaç almak değil hem gezi hem de alışveriş yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'den baklava da alıyoruz.' .

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