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Uçuşların durdurulduğu Güney Afrika'dan 41 kişi tahliye edildi

TIMETURK / GÜNDEM / Uçuşların durdurulduğu Güney Afrika'dan 41 kişi tahliye edildi

Uçuşların durdurulduğu Güney Afrika'dan 41 kişi tahliye edildi

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulanan Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Türk vatandaşları için Cape Town ve Johannesburg kentlerinden tahliye uçuşu gerçekleştirdi.

2 Saat Önce
2021-11-28 07:11:16
Uçuşların durdurulduğu Güney Afrika'dan 41 kişi tahliye edildi

THY yetkilisinden alınan bilgiye göre, Güney Afrika'dan Türkiye'ye dönmek isteyen 41 kişi TSİ 20.30'da Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanından İstanbul'a hareket etti. Bu kişiler, aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın, ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla valiliklerce belirlenecek mekanlarda 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

Karantinaya alınan kişilere 10'uncu günün sonunda yaptırılacak PCR testinde negatif sonuç alınmasıyla karantina sonlandırılabilecek.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, THY'nin bugünkü uçuşunun yeni bir karara kadar Güney Afrika'dan Türkiye'ye son uçuş olacağı belirtildi.

Türkiye, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye 27 Kasım'dan itibaren seyahat kısıtlaması uygulama kararı almıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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