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Üç bakanlık kira fiyatları için bir araya geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı kira artış

1 Saat Önce
2022-05-24 12:00:00
Üç bakanlık kira fiyatları için bir araya geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında saat 19.00'da yapılacak toplantıya Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakanlığından bakan yardımcısı düzeyinde katılım sağlanacak.

Kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüleceği toplantıda, Ticaret Bakanlığı ve TBMM'den ilgililerin de hazır bulunması bekleniyor.

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