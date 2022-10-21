Tyson’ın maçındaki zaman yolcusu!

Birkaç yıl önce internette 1995 yılındaki bir Mike Tyson maçından yansıyan ve çok konuşulan bir görüntü yeniden gündem oldu. O görüntünün hikayesine ve 'zaman yolcusu' söylentisine yol açan cihaza yakından bakalım.

18 Eylül 2015'te YouTube'da, Mike Tyson ve Peter McNeeley arasındaki 19 Ağustos 1995'teki ağır sıklet boks maçına katılan bir izleyiciyi gösteren bir video yayınlandı.

Görüntüdeki seyircinin elinde o yıllarda henüz mevcut olmayan kameralı telefona benzeyen bir cihaz vardı. Görüntü internette sansasyon yarattı ve 'zaman yolcusu' yakıştırması yapıldı. Çünkü gömülü kameralara sahip akıllı telefonlar Samsung ve Sharp'ın sırasıyla Güney Kore ve Japonya'da piyasaya sürdüğü 2000 yılına kadar henüz yoktu. Yani Tyson'ın Las Vegas'ta diskalifiye ile McNeely'yi yenmesinden yedi yıl sonra, Kasım 2002'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmadılar.

Bu hafta ise Türkiye'de internet medyasına Mike Tyson'ın o görüntüyle ilgili yaptığı bir yorum yansıdı. Habere göre Tyson katıldığı bir programda görüntünün sorulması üzerine "Bu telefonlardan değil mi? Bu olayı gördüm. Biri bana gösterdi ve bu beni fena korkuttu." demişti.

O CİHAZ NEYDİ?

Ancak işin aslı 2015'teki video yayınlandıktan bir süre sonra görüntüdeki kişinin bir 'zaman yolcusu', elindekinin de kameralı akıllı telefon olmadığı teknoloji siteleri tarafından ortaya çıkartılmıştı. Peki, görüntüdeki cihaz neydi?

Cihaz, o yıllar için Mike Tyson maçına bilet alabilen bir kişinin karşılayabileceği türden bir tür el kamerasıydı. Orijinal videonun çözünürlüğü cihazın bir akıllı telefona çok benzemesine yol açıyordu. Oysa 1995'te yaygın olarak bulunan ve görüntüdeki cihaza benzeyen bir dizi kamera vardı: Özellikle Casio QV-10A , Casio QV-100 ve Logitech Fotoman. Ve ağırlıklı görüş de komplo teorisyenlerinin iPhone'a benzettiğin cihazın Logitech Fotoman olduğu yönündeydi.