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TYB'den bildiri: Kudüslü Müslümanlar yalnız değildir

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Kudüs’te Müslümanların evlerine yönelik gasp girişimine karşı bir bildiri yayınlayarak İsrail’in işgaline son verilmesi çağrısında bulundu.

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07.05.2021 21:48:56
TYB'den bildiri: Kudüslü Müslümanlar yalnız değildir

Bildiride şu görüşlere yerildi:

Kudüs'te İşgalci Siyonistlerin Müslümanların evlerini zorla gasp ederek ele geçirmeye çalışmasını büyük bir kaygıyla izliyoruz.

Dünyanın gözleri önünde sürdürülen bu zorbalığa bu haksız hukuksuz girişime karşı vicdan sahibi herkesi tepki göstermeye davet ediyoruz.

Kudüslü mazlumların yalnız olmadığını güçlü bir şekilde hissettirmek bütün Müslümanların görevidir. Kudüs'ün ev ev sokak sokak Yahudileştirilmeye çalışılması Kudüs'e yapılan en büyük ihanettir.

Tarih bu yağmacılığı elbette hak ettiği bir şekilde yazacaktır. İsrail işgal girişimine son vererek mübarek Ramazan ayında Müslümanlara yaşattığı insanlık dışı zulümleri bitirmelidir.

Devletlerin sessizliğinden cesaret alan Siyonistlere milletlerin öfkesinden korkmasını salık veriyoruz.

Zalimler yaptıklarının bedelini mutlaka bir gün ödeyecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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