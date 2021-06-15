Twitter'a yeni özellik: 'Beni bu mention'dan çıkarın'

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın kullanıcılara yeni bir seçenek sunmaya hazırlandığı iddia edildi. Konsept aşamasında olan çalışmaya göre kullanıcılar istenmeyen mention'lardan (yanıtlar ve bahsedenler) kendilerini çıkartabilecekler.

Twitter, cevaplar ve bahsedenler (mention) hakkında yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

‘Sessize al' veya ‘blokla' seçeneği

Platformda, kullanıcılar istemese bile bir başkası tarafından sohbetlere dahil edilebiliyor ve bildirim alıyor.

Twitter'ın da rahatsızlık yaratan bu konuyu çözmek için adım atmaya karar verdiği öne sürüldü. NTV'nin haberine göre henüz fikir aşamasındaki plan, tıpkı Instagram'da fotoğraf etiketlerinin kaldırılabilmesi gibi, kullanıcıların kendilerinden bahsedilen tweet'leri sonlandırabilmesini öngörüyor.

Twitter'da halihazırda istenmeyen mention'ları engellemek için 'sessize al' ya da 'blokla' seçeneği bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.