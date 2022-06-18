TV 100 spikerinden büyük gaf! Canlı yayında 'sı.tı'

Tv100 Ana Haber spikeri Oğuz Haksever canlı yayında, ünlü aktör Kevin Spacey’inin hakim karşısına çıktığı haberini verirken büyük bir gafa imza attı. Haksever, 'hakim karşısına çıktı' diyecekken, 'hakim karşısına s.çtı' dedi. Haksever, geçmiş yıllarda da NTV canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir gafa imza atmış ve NTV ile yolları ayrılmıştı.