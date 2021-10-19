''Tutarsız bir Uğur Şahin''

Fatih Altaylı, BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin'in, 3. doz aşı açıklamalarına tepki gösterdi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin dün yaptıkları açıklamayı 'büyük bir dönüş' olarak nitelendirdi.

Altaylı bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Sinovac aşısının etkinlik süresinin birkaç ay ile sınırlı olduğunun ortaya çıktığı günlerde Biontech'in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'ın açıklamaları vardı. 'Merak etmeyin. Biz Sinovac gibi değiliz. Bizim etkinliğimiz birkaç yıl sürecek' açıklamaları. Hatta İsrail'de yapılan ve aşının etkinliğin 7 ay sonra azaldığını gösteren çalışmalardan sonra bile '3. doza gerek yok' demeyi sürdürdü. Şimdi ise büyük bir dönüş yaparak '3. doz yapılmalı' diyor."

'BU AÇIKLAMALAR AŞI KARŞITLARINA YARIYOR'

Altaylı, Uğur Şahin'in çelişkili açıklamalar yaptığı ileri sürerek, "Bir bilim insanının böylesine taban tabana zıt açıklamalar yapması sadece ve sadece aşı karşıtlarının işine yarıyor. Aşıyı üretenlerin güvenilir insanlar olmadığının kanıtı haline getiriliyor. Oysa bilimde özellikle de sağlık bilimlerinde böylesine kesin konuşmak zaten hatalı. Kesin konuşup kısa süre sonra bambaşka konuşmak ise bilim adamlığı ile bağdaşacak bir durum değil. Uğur Şahin böyle konuştukça birdenbire bilim adamlığından çıkıp malını daha fazla satmaya çalışan çığırtkan gibi algılanmaya başlıyor. Komplo teorisyenlerine malzeme veriyor. 'Ama ben mutantlardan ötürü 3. doz demeye başladım”' diyebilir. Ama mutantların olacağı zaten baştan belli. Mutasyon geçirmeyen virüs mü var. Bunu hepimizden daha iyi onun bilmesi gerekmez mi!" diye sordu.

'SONUNA KADAR AŞIDAN YANAYIM'

Fatih Altaylı, Sağlık Bakanlığı'nın iki adet BioNTecH aşısı olan kişilerle ilgili de hızlı bir karar alması gerektiğini belirtti ve şunları kaydetti:

"3. doz meselesine gelince. Bu konularda çok okuyan ve çok araştıran biri olarak şunu söyleyebilirim. İki Biontech olanlar ikinci dozun üzerinden en az 6 geçtikten sonra bir doz daha olabilirler. Sağlık Bakanlığı'nın buna bir an önce karar vermesi lazım. Bu yazımı “Altaylı da aşı karşıtı oldu” diye yorumlayacak olan aptallar için de söyleyeyim. Sonuna kadar aşıdan yanayım. Çünkü aşı hayat kurtarıyor. Kesin."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.