Türksat 5B için geri sayım: Bakan tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Türksat 5B uydumuz 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06:58’de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacak' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Türksat 5B uydusuyla ilgili basın açıklaması yapan Karaismailoğlu, uydunun 19 Aralık Pazar günü SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacağını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.