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TIMETURK / GÜNDEM / Turkovac'ın ilk sevkiyatı gerçekleşti

Turkovac'ın ilk sevkiyatı gerçekleşti

Acil kullanım onayı alan yerli koronavirüs (Covid-19) aşısı Turkovac'ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi.

19 Dakika Önce
2021-12-23 15:53:20
Turkovac'ın ilk sevkiyatı gerçekleşti

Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Turkovac üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı.

Üretilen ilk 150 bin doz aşı, tesiste düzenlenen tören düzenlendi.

Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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