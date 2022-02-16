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TIMETURK / GÜNDEM / TURKOVAC'ın Avrupa'da kabul edilmemesine sert tepki

TURKOVAC'ın Avrupa'da kabul edilmemesine sert tepki

TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, aşının Avrupa'da kabul edilmemesine tepki gösterdi.

26 Dakika Önce
2022-02-16 12:27:38
TURKOVAC'ın Avrupa'da kabul edilmemesine sert tepki

Van'da "Yerli Aşı TURKOVAC" konulu panele katılan Özdarendeli, AA muhabirine, TURKOVAC aşısının geliştirilmesinin uzun bir süreç aldığını belirtti.

Özdarendeli, Omicron varyantına karşı uyarıda bulunarak "Bundan korunmanın yolu hatırlatma dozlarının mutlaka yapılmasıdır" dedi.

"Aşı üretmeyen bir ülke konumundan aşı üreten konuma gelmeyi çok önemli bir başarı olarak görüyorum" diyen Özdarendeli, "Şu an Şanlıurfa'da üretim, seri bir şekilde yapılıyor. Türkiye'nin 81 iline TURKOVAC aşısı gönderildi. Vatandaşlarımız TURKOVAC aşılarını yaptırıyor. Bu, çok büyük bir mutluluk. Ülkemizde BioNTech, CoronaVac, yerli ve milli aşımız olan TURKOVAC aşıları var. Milli aşıyı bekleyen vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla güvenli bir şekilde aşılarını yaptırabilirler" diye konuştu.

Batılı ülkelerin geliştirdiği aşıların Avrupa seyahatlerinde kabul edildiğini belirten Özdarendeli şunları söyledi:

"Almanya ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesine seyahat ederken 'mRNA', 'BioNTech', 'Johnson and Johnson', 'adenoviral vektör' aşılarından birinin olunması gerekiyor. TURKOVAC için neden böyle bir karar var bunu bilemiyorum. Aynı platformda olan CoronaVac aşısını da kabul etmiyorlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul edilmiş aşı olmasına rağmen. Bunun birtakım farklı gerekçelerinin olduğuna inanıyorum. Biz çok doğru bir yolda ilerliyoruz. Çalışmalarla ilgili bazı veriler bilimsel dergilere gönderildi, bazıları hazırlık aşamasında, onlar da gönderilecek. Bu veriler belirli bir şekilde ortaya çıktığı zaman DSÖ'ye başvuru yapılacak. Avrupa'da neden CoronaVac ile TURKOVAC'ın kabul edilmediğini bilimsel anlamda izah etmek mümkün değil. Bu sınırlamalar anladığımız kadarıyla politik birtakım gerekçelerle yapılıyor." .

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