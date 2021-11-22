DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Muharrem İnce’den Merkez Bankası başkanı hakkında suç duyurusu
Afrika'nın kalbi İstanbul'da atacak
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ''ekmek 4 lira olacak'' iddiasına yanıt
Gayrimenkul zengini yaşlı kadın kayıp
2021-2022 Kasım ayı lise 10, 11, 12. sınıf sorumluluk sınavları ne zaman? Lise ek sorumluluk (telafi) sınavları başladı mı?
2021-2022 sorumluluk sınavları ne zaman? 2021 lise 10, 11 ve 12. sınıf sorumluluk (telafi) sınavları başladı mı?
Türkiye'de BİSİKLET Turizmi Gelişiyor
Avustralya, öğrenci ve nitelikli işçilere sınırlarını açıyor
JPMorgan'dan çip krizine ilişkin açıklama
Covid PCR testi sağlık ocağında yapılır mı? Koronavirüs testi Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılıyor mu?
TURKOVAC için bin gönüllü aranıyor
Altın için rekor tahmin: 'Altın düşmeyecek' diyerek tarih verdi
AK Parti'den seçim kanunuyla ilgili flaş hamle
Ayakkabı ihracatında rekor artış
Bu altcoinin fiyatı %70'ten fazla yükseldi

TIMETURK / GÜNDEM / TURKOVAC için bin gönüllü aranıyor

TURKOVAC için bin gönüllü aranıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmalarının tamamlanması için '1000 kahraman'a ihtiyaç olduğunu söyledi.

58 Dakika Önce
2021-11-22 14:22:44
TURKOVAC için bin gönüllü aranıyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, Türkiye'de Kovid-19 için Aşı geliştirme çalışmalarına salgının ilk günlerinde başlandığını söyledi.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Kayseri Erciyes Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen TURKOVAC aşısının bir yıl gibi kısa sürede olumlu sonuç verdiğini belirten Şener, "Türk sağlık tarihi açısından bakıldığı zaman bu reel anlamda bir devrim çünkü bu kadar kısa sürede Faz-1 ve Faz-2 çalışmaları başarıyla sonuçlanarak Faz-3 aşamasına gelmiş olan bir yerli aşımız var." dedi.

TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarının biterek yaygın kullanılması için son bin gönüllüye ihtiyaç olduğunu belirten Şener, şu ifadeleri kullandı:

"TURKOVAC'ın ülkemizdeki Faz-3 aşaması için 3 bin kişi planlandı. Bunun da şimdiye kadar yaklaşık 3'te 2'lik kısmı tamamlandı. Gönüllü vatandaşlarımız geriye kalan kısmın tamamlanması için aşı çalışması yürütülen hastanelere ilgi gösteriyor. Dolayısıyla TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarının biterek yaygın kullanılması için artık son 1000 kahramana ihtiyacımız var. Gönüllülerimiz, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü Faz 3 çalışmalarının bitmesini sağlayarak aslında tarihe de geçmiş olacaklar. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda özverili davranmaya davet ediyoruz."

Şener, bin gönüllü tamamlandıktan sonra 2022 içinde seri üretime geçilebileceğini vurguladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş