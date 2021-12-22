Yerli Coronavirüs aşısı TURKOVAC için acil kullanım izni çıktı. Aşının seri üretime başlaması ile ilgili detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te açıklayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının 2022 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, yerli aşı TURKOVAC için Acil Kullanım Onayına başvurulduğunu açıklamıştı. Bakanın açıklamasının üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesinin ardından tüm Türkiye'nin merakla beklediği haber geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) yapılan başvuru sonucunda bugün TURKOVAC için Acil Kullanım Onayı resmen verilmiş oldu.

"YIL BİTMEDEN YAYGIN KULLANIMI SAĞLANACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz ay Meclis'te yaptığı açıklamada, hedeflerinin TURKOVAC'ı yıl bitmeden yaygın kullanıma geçirmek olduğunu belirterek şunları ifade etmişti: Konuşmama başlamadan önce milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli KOVID-19 inaktif aşımız TURKOVAC bugün itibarıyla Acil Kullanım Onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma geçeceğini umut ediyorum. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.