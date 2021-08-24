Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı’ndan 'slogan' açıklaması

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Özdemir, 'Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak, Hacı Bektaş-ı Veli etkinlilerinde devletimiz aleyhine atılan çirkin ve seviyesiz sloganları asla kabul etmiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Özdemir yaptığı yazılı açıklamada, UNESCO tarafından 2021 yılının dünyada "Ölümünün 750'nci yılında Hacıbektaş Veli'yi, Yunus Emre'yi ve Ahi Evran'ı Anma Yılı" olarak ilan edildiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın gayretleri ile Hacı Bektaş-i Veli için bütün toplumu kapsayacak şekilde Hacıbektaş ilçesinde güzel bir etkinlik yapıldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Ancak, İslam'ın dışında, Ali'siz, 12 İmamsız Alevilik oluşturmak isteyen, ayrı bir din gibi göstermek isteyen gerek yurt dışı gerekse yurt içinde bazı kurum, kuruluş ve kişiler tarafından günün anlam ve önemine taban tabana zıt olan ve söz konusu manevi değerimiz pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerine aykırı olarak bir kısım provokatif söylemler ve sloganlarla etkinlikler yapılmıştır."

Özdemir, Hacı Bektaş Veli Dergahında, "Devletin Alevisi olmayacağız" ifadeleriyle slogan atıldığına işaret ederek, "Ehlibeytin adını anmayanlar, yolunu, erkanını yitirmiş, yol düşkünlerinin son icraatı bütün hedef ve taleplerini Hacıbektaş ilçesine sığdıran, içerikten yoksun, ne istediğini bilmeyen, azala azala yok olmaya yüz tutmuş bir kalabalıkla ve onların parlamentodaki sözde temsilcileriyle günü kurtarmak için yapılmış bir etkinliktir." ifadelerini kullandı.

İlimden gidilmeyen yolun sonunun karanlık olduğuna işaret eden Özdemir, "Hangi ilim, hem bu devlete hem bu millete küfretmenizi vazeder? Karanlığa hizmet edenlerin yolu karanlıktır. Vazgeçin.Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı olarak, Hacı Bektaş-ı Veli etkinlilerinde devletimiz aleyhine atılan çirkin ve seviyesiz sloganları asla kabul etmiyoruz." görüşünü paylaştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.