''Türkiye Youtuberlar ve Aboneler Ülkesi Olamaz!''

Yeni Akit yazarı Ali Osman Aydın bugün kaleme aldığı yazıda sosyal medya ile birlikte toplumda meydana gelen değişimlere dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde bir seminere katıldığını söyleyen Yeni Akit yazarı Ali Osman Aydın, “Kabalık inanılmaz heyecanlıydı. Kendilerine seslenen kişinin fotoğrafını çekebilmek için neredeyse birbirlerini eziyorlardı.” İfadelerini kullandı.

Sahnedeki adamın adeta bir yıldız gibi hareket ettiğine dikkat çeken Aydın, adamın olağanüstü güçlere sahip olduğu izlenimi veren David Copperfield gibi bir karizmaya sahip olduğunu söyledi.

Seminerde konuşan adamın izleyicilere ders çalışma teknikleri ile ilgili bilgiler verdiğini aktaran Aydın, “Son derece bildik taktikler veren bir rehber öğretmenden fazlası değildi aslında. Ama bu işi, yani rehberlik işini YouTube'da yapıyordu. Sadece bir hesabında bir milyondan fazla abonesi vardı.” ifadelerini kullandı.

“Biraz geri çıkıp bu manzaraya uzaktan baktığınızda bağımlılıklardan oluşan heybetli bir dağ görüyorsunuz karşınızda.” diyen Aydın sözlerine şöyle devam etti:

“En küçük meseleden en büyüğüne youtuber denilen kişilere baş vurmadan hareket edemeyen, kendi kendine karar veremeyen, yönünü kaybeden, kılavuzluk edecek birileri olmadan sevdiği kişi ile nasıl konuşacağını bilemeyecek kadar bağımlı milyonlardan oluşan bir dağ…

Realiteyi görmek istemezsen bu kişilere sadece fenomen ya da youtuber, der geçersin. Fakat var olanın kökenine indiğinde bunun basbayağı rahip, büyücü, hekim veya ruh avcısı anlamında şamanlık gibi bir şey olduğunu anlarsın. Topluma görsel uyuşturucular sunan, zihinsel faaliyetleri bloke eden dijital batakhanelerden ve onların esrarlı şamanlarından bahsediyoruz. Derli toplu ve düzeyli hesaplar müstesna elbette.”

“Türkiye şeyhler, dervişler ülkesi” olmadı ama youtuberlar, fenomenler, yıldızlar, megastarlar ve onları göklere çıkaran cahil ve itaatkar insanların yaşadığı bir ülke oldu.” diyen Aydın, “Aydınlanma ve rasyonalite ile ilgili taahhüt edilen şeylerin büyük kısmı boş çıktı. Modern toplum insanları daha bağımsız yapmadığı gibi daha özgür de yapmadı. Aksine bağımlılıklar geleneksel toplumla mukayese edilemeyecek kadar arttı ve derinleşti. Bir fenomene başvurmadan nasıl bir pantolon giyeceğine karar veremeyen insanlarla dolu bir toplumdan bahsediyoruz.” ifadelerini kullandı. .