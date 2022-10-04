Türkiye’yi çevreleme politikası! Yunanistan’dan sonra Güney Kıbrıs...

Yunanistan’a gönderdiği tonlarca silah malzemesiyle bu ülkeyi Türkiye’ye karşı kullanan ABD, şimdi de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yatırım yapmaya başladı. Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, “ABD hem kendi politikalarını uygulamak hem de Türkiye’nin siyasi, askeri ve ekonomik gücünü bir tarafta yoğunlaştırmasını engellemek amacıyla Türkiye’nin etrafını istikrarsızlaştırmak istemektedir” dedi.

TIMETURK­­­| HABER MERKEZİ

Yunanistan'a gönderdiği tonlarca silah malzemesiyle bu ülkeyi Türkiye'ye karşı kullanan ABD, şimdi de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yatırım yapmaya başladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uyguladığı silah ambargosunu kaldıran Washington yönetimi, tepki çekecek yeni bir karar aldı. ABD Savunma Bakanlığı, Rum Kesimini, "Ulusal Muhafız Bürosu Ortaklığı" programına dahil etti. Doğu Akdeniz'de askeri işbirliğini artırmak amacıyla New Jersey eyaleti ile ortaklık anlaşması yapılması kararı alındı. Washington, geçtiğimiz günlerde de Güney Kıbrıs Rum Yönetimine, 1987'den bu yana uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığının, GKRY Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “ABD Savunma Bakanlığının, GKRY'yi ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından da Dışişleri Bakanlığınca konu hakkında yapılan açıklamanın desteklendiği kaydedilen açıklamada, iki hafta önce GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD'nin bu yeni adımının Türkiye açısından hiçbir gerekçeyle izahının mümkün olmadığının altı çizildi.

TÜRKİYE'Yİ ÇEVRELEME POLİTİKASI MI UYGULANIYOR?

Yunanistan ve GKRY'ye yönelik Amerikan ilgisi sürerken bugün Yeni Şafak'ta yayımlanan yazıda Türkiye'ye yönelik çevreleme politikası izlendiği ifade edildi.

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe imzalı “Türkiye'yi çevreleme politikası mı uygulanıyor?” başlıklı yazıda “Ege Adaları ve Doğu Akdeniz sebebiyle karşı karşıya gelinen Yunanistan'ın yanında yer alarak Yunan toprakları adeta ABD'nin deniz, kara ve hava üssü cenneti haline getirilmiştir. Bununla da yetinmeyerek Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne uygulanan silah ambargosu kaldırılmıştır. Barış denizi olan ve bugüne kadar bölge ülkelerinin dışında başka bir ülkenin sirayet edemediği Karadeniz, Rusya-Ukrayna Savaşı ile istikrarsızlaşmıştır” ifadelerine yer verildi.

Doç. Dr. Gökçe, şunları kaydetti:

ABD hem kendi politikalarını uygulamak hem de Türkiye'nin siyasi, askeri ve ekonomik gücünü bir tarafta yoğunlaştırmasını engellemek amacıyla Türkiye'nin etrafını istikrarsızlaştırmak istemektedir. ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında sirayet edemediği ülkelerden biri olan Türkiye'yi kendilerine göre hizaya getirmek, milli politikalarından vazgeçirmek ve kendisinin hegemonik ve dayatmacı politikalarının uygulayıcısı ve Yunanistan ve Ukrayna gibi vekil ülke olması için Türkiye'yi çevrelemeyi düşünmektedir. Dış politikada ve sınırlarımızın hemen yanı başındaki bu karışıklığın ve kaos ortamının ileriki dönemlerde -ki seçimler yaklaşıyor- Türkiye'ye de sirayet ettirilmesi muhtemeldir. .